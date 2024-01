1. Переходите по ссылке https://launch.stellar.org/#/register 2. Заполняете форму и регистрируйтесь на сайте. 3. Кликаете "Receive your first stellars on us! Log in with Facebook", откроете окно для входа в Facebook. Входите под свим аккаунтом. Должно появиться Claim ...