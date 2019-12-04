Веб-разработка, CRM-системы, сайты, магазины (CodeIgniter, Angular, Yii2, Laravel, WordPress, OpenCart, Joomla), Адаптивная responsive верстка

Предлагаю свои услуги по Web-программированию:

— Разработка CRM-систем для Вашего бизнеса (рекрутинг, холодные звонки, складской учет и т.п.)

— Создание сайтов под ключ - WordPress, Joomla, OpenCart, CodeIgniter, YII2, Laravel

— Разработка на Angular 1.5

— Адаптивная responsive верстка, под разные разрешения (планшеты и телефоны на базе Android и iOs)

— Разширения под браузер Chrome

— Интернет магазины OpenCart, Joomla + virtuemart, Joomla + joomshopping, WordPress + woocommerce

— Каталоги (Joomla + joomshopping) или (Joomla + K2) или (CodeIgniter)

— Калькуляторы расчета на сайт

— Разработка парсеров/грабберов (парсинг по ссылке на категорию, парсинг через поиск, произвольная вложенность)

— Перенос сайта на хостинг, настройка, установка CMS

— Обновление версии CMS

— Восстановление доступа в админку

— Чистка сайта от вирусов

— Программирование PHP/MySQL/javascript/jQuery/ajax/json/xml/html5/AngularJS/MongoDB

Знание PHP, MySQL, js, HTML, CSS

Системы управления контентом (CMS): Joomla, OpenCart, WordPress

Фреймворки: CodeIgniter, YII2, Laravel, Angular, jQuery, Bootstrap

Системы управления версиями: GIT

Опыт разработки - 7 лет