Предлагаю свои услуги по Web-программированию:
— Разработка CRM-систем для Вашего бизнеса (рекрутинг, холодные звонки, складской учет и т.п.)
— Создание сайтов под ключ - WordPress, Joomla, OpenCart, CodeIgniter, YII2, Laravel
— Разработка на Angular 1.5
— Адаптивная responsive верстка, под разные разрешения (планшеты и телефоны на базе Android и iOs)
— Разширения под браузер Chrome
— Интернет магазины OpenCart, Joomla + virtuemart, Joomla + joomshopping, WordPress + woocommerce
— Каталоги (Joomla + joomshopping) или (Joomla + K2) или (CodeIgniter)
— Калькуляторы расчета на сайт
— Разработка парсеров/грабберов (парсинг по ссылке на категорию, парсинг через поиск, произвольная вложенность)
— Перенос сайта на хостинг, настройка, установка CMS
— Обновление версии CMS
— Восстановление доступа в админку
— Чистка сайта от вирусов
— Программирование PHP/MySQL/javascript/jQuery/ajax/json/xml/html5/AngularJS/MongoDB
Знание PHP, MySQL, js, HTML, CSS
Системы управления контентом (CMS): Joomla, OpenCart, WordPress
Фреймворки: CodeIgniter, YII2, Laravel, Angular, jQuery, Bootstrap
Системы управления версиями: GIT
Опыт разработки - 7 лет
- Детский Магазин106 просмотров