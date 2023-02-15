j_vasilchenko

UX/UI-дизайнер / Tilda / дизайн презентаций

Добрый день,

Я веб-дизайнер, занимаюсь созданием сайтов на Tilda (фриланс, опыт работы — 1 год).



Мое портфолио: https://drive.google.com/file/d/1Q7lKx3-yymc-6M7vdAdAmk4NHUlTSjp-/view?usp=sharing



Чтo я умею:

— Создаю сайты на Tilda с индивидуальным дизайном (верстаю сайты как на стандартных блоках, так и с нуля в ZeroBlock, адаптирую сайт под все устройства, добавляю анимацию),

— Разрабатываю дизайн веб-сайтов в Figma,

— Оформляю стильные презентации в Power Point.



Работая с клиентами я всегда придерживаюсь сроков, на связи в любое время и никогда не пропадаю после сдачи проекта, готова ответить на любые вопросы.



Уверенно владею программами: Figma, Adobe Photoshop.

Начальный уровень владения программами: Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Premiere Pro



Хобби: волейбол (уже 4 года, с нуля до участия в любительских турнирах), путешествия (побывала в Грузии до того, как это стало мейнстримом), фотография (любовь со времен старших классов).



Пройденные курсы:

1. Highlights Online School Retouching «Basic Photoshop» (2018)

2. UX Mind School «Web designer UX/UI» (2020)

3. Ольга Утешева «Администратор онлайн-проектов» (2021)



Бесплатные интенсивы/конференции:

1. Соломин В. И. «Основы веб-дизайна в Adobe Photoshop» (2020)

2. Skillbox «Время для новой карьеры» (2021)

3. E11even Marketing «Интенсив Design-Start» (2022)

4. Yan Ageenko School of Design «Minimalistic web design» (2022)

5. Yan Ageenko School of Design «Swiss style web design» (2022)