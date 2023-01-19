jabadabadu

Переводчик

Привет!

Я занимаюсь копирайтингом. Я выполняю такого рода задания:

Пишу художественные и научные статьи

Пишу на русском, английском и немецком

Пишу маркетинговые предложения

Перевожу тексты с английского и немецкого на русский и наоборот

Провожу ссылка? , при необходимости помогу с конкретной темой и проведу разовое занятие

Выполню, проверю домашнее задание, тест, контрольную, сочинение по русскому, английскому, немецкому

Пишу отзывы для сайтов, продуктов, услуг.



Я делаю всёбыстро и корректно, цена доступная. Вы останетесь довольны моей работой. При необходимости выполнюв течении часа(за небольшую доплату).