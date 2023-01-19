jabadabadu

Иван Савченков jabadabadu

 
22 годаБеларусь/Минск
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Переводчик

Привет!
Я занимаюсь копирайтингом. Я выполняю такого рода задания:

  • Пишу художественные и научные статьи

  • Пишу на русском, английском и немецком

  • Пишу маркетинговые предложения

  • Перевожу тексты с английского и немецкого на русский и наоборот

  • Провожу ссылка?, при необходимости помогу с конкретной темой и проведу разовое занятие

  • Выполню, проверю домашнее задание, тест, контрольную, сочинение по русскому, английскому, немецкому

  • Пишу отзывы для сайтов, продуктов, услуг.


Я делаю всёбыстро и корректно, цена доступная. Вы останетесь довольны моей работой. При необходимости выполнюв течении часа(за небольшую доплату).