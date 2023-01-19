jabadabadu

Переводчик
Привет!
Я занимаюсь копирайтингом. Я выполняю такого рода задания:
Пишу художественные и научные статьи
Пишу на русском, английском и немецком
Пишу маркетинговые предложения
Перевожу тексты с английского и немецкого на русский и наоборот
Провожу ссылка?, при необходимости помогу с конкретной темой и проведу разовое занятие
Выполню, проверю домашнее задание, тест, контрольную, сочинение по русскому, английскому, немецкому
Пишу отзывы для сайтов, продуктов, услуг.
Я делаю всёбыстро и корректно, цена доступная. Вы останетесь довольны моей работой. При необходимости выполнюв течении часа(за небольшую доплату).
Я против войны в Украине!