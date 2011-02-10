Perl,oracle, mysql

Опыт работы

Период работы:

С марта 2009 года по настоящее время

Должность:

Ведущий программист (Полная занятость)

Название организации:

ЗАО «Комстар-регионы», г. Пермь

Компания занимается предоставлением услуг телевиденния и интернет.

Должностные обязанности и достижения:

Обязанности:

- написание программ: Perl, FreePascal, JavaScript, C++;

- работа с базами Oracle, MySQL;

- разработка комплексов программных продуктов и баз данных;

- тестирование разрабатываемых программных продуктов;

- внедрение и эксплуатация программных продуктов;

- составление аналитических и бухгалтерских отчетов;

Достижения:

- работы по объединению данных из БД FoxPro и БД Oracle.

- участие в проектировании и разработке системы отчетов.

- участие в проектировании, разработке и запуске АСУП.

Период работы:

С августа 2008 по март 2009 года

Должность:

Програмист (Полная занятость)

Название организации:

ЗАО «Комстар-регионы», г. Пермь

Компания занимается предоставлением услуг телевиденния и интернет.

Должностные обязанности и достижения:

Обязанности:

- написание программ: Perl, FreePascal, JavaScript;

- работа с базами Oracle, MySQL;

- администрирование серверов;

Достижения:

- Участие в проетировании и разработке справочника адресов по данным базы ДубльГис.

- Разработка системы интуитивного ввода через Ajax.

Период работы:

С июля 2007 по август 2008 года

Должность:

Инженер наладчик (Полная занятость)

Название организации:

ЗАО «Первый Пермский Интернет Центр» (реорганизована в ЗАО «Комстар-регионы»), г. Пермь

Интернет провайдер.

Должностные обязанности и достижения:

- наладка работы компьютера;

- установка оборудованья;

- инсталляция программного обеспечения;

- организация работы монтажников;

- монтаж.

Образование

Учебное заведение:

Пермский государственный технический университет, г. Пермь

Дата окончания:

Июнь 2009 года

Факультет:

Иностранные языки и связи с общественностью

Специальность:

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Форма обучения:

Вечерняя

Учебное заведение:

Пермский государственный университет, г. Пермь

Дата окончания:

Июнь 2009 года

Факультет:

Физический

Специальность:

Радиоэлектроника и защита информации

Форма обучения:

Дневная/Очная

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык:

Технический

Компьютерные навыки и знания:

Программирование Perl, PHP, JavaScript, С++, Tcl, FreePascal;

составление документации;

работа с базами данных Oracle, MySQL, FoxPro.

Уровень владения компьютером:

Эксперт