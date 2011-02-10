Опыт работы
Период работы:
С марта 2009 года по настоящее время
Должность:
Ведущий программист (Полная занятость)
Название организации:
ЗАО «Комстар-регионы», г. Пермь
Компания занимается предоставлением услуг телевиденния и интернет.
Должностные обязанности и достижения:
Обязанности:
- написание программ: Perl, FreePascal, JavaScript, C++;
- работа с базами Oracle, MySQL;
- разработка комплексов программных продуктов и баз данных;
- тестирование разрабатываемых программных продуктов;
- внедрение и эксплуатация программных продуктов;
- составление аналитических и бухгалтерских отчетов;
Достижения:
- работы по объединению данных из БД FoxPro и БД Oracle.
- участие в проектировании и разработке системы отчетов.
- участие в проектировании, разработке и запуске АСУП.
Период работы:
С августа 2008 по март 2009 года
Должность:
Програмист (Полная занятость)
Название организации:
ЗАО «Комстар-регионы», г. Пермь
Компания занимается предоставлением услуг телевиденния и интернет.
Должностные обязанности и достижения:
Обязанности:
- написание программ: Perl, FreePascal, JavaScript;
- работа с базами Oracle, MySQL;
- администрирование серверов;
Достижения:
- Участие в проетировании и разработке справочника адресов по данным базы ДубльГис.
- Разработка системы интуитивного ввода через Ajax.
Период работы:
С июля 2007 по август 2008 года
Должность:
Инженер наладчик (Полная занятость)
Название организации:
ЗАО «Первый Пермский Интернет Центр» (реорганизована в ЗАО «Комстар-регионы»), г. Пермь
Интернет провайдер.
Должностные обязанности и достижения:
- наладка работы компьютера;
- установка оборудованья;
- инсталляция программного обеспечения;
- организация работы монтажников;
- монтаж.
Образование
Учебное заведение:
Пермский государственный технический университет, г. Пермь
Дата окончания:
Июнь 2009 года
Факультет:
Иностранные языки и связи с общественностью
Специальность:
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
Форма обучения:
Вечерняя
Учебное заведение:
Пермский государственный университет, г. Пермь
Дата окончания:
Июнь 2009 года
Факультет:
Физический
Специальность:
Радиоэлектроника и защита информации
Форма обучения:
Дневная/Очная
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык:
Технический
Компьютерные навыки и знания:
Программирование Perl, PHP, JavaScript, С++, Tcl, FreePascal;
составление документации;
работа с базами данных Oracle, MySQL, FoxPro.
Уровень владения компьютером:
Эксперт