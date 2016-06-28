jackieloveless

Песни, музыка на заказ, дизайн, иллюстрации, обработка фото, сессионный вокалист, гитарист
Скребнёв Илья Алексеевич
Цель: Достойно оплачиваемая удаленная работа
Дата рождения: 5 августа 1997 года, возраст: 18 лет.
Семейное положение: не женат.
Телефон: (093) 230-38-75
Образование: 2012 г. – 2016 г. Институт филологии и массовых коммуникаций, факультет туризма,
специальность - переводчик английского языка.
Дополнительное образование:
2013 г. (6 месяцев) – Занятия профессиональным эстрадным и рок вокал, Школа Вокала "Драйв" .
Профессиональные навыки:
Большой опыт выступлений на большой сцене, написания песен, запись в студии. Пишу и свободно разговариваю на русском, украинском и английском языках.