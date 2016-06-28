jackieloveless

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Скребнёв Илья Алексеевич

Цель: Достойно оплачиваемая удаленная работа

Дата рождения: 5 августа 1997 года, возраст: 18 лет.

Семейное положение: не женат.

Телефон: (093) 230-38-75

Образование: 2012 г. – 2016 г. Институт филологии и массовых коммуникаций, факультет туризма,

специальность - переводчик английского языка.

Дополнительное образование:

2013 г. (6 месяцев) – Занятия профессиональным эстрадным и рок вокал, Школа Вокала "Драйв" .

Профессиональные навыки:

Большой опыт выступлений на большой сцене, написания песен, запись в студии. Пишу и свободно разговариваю на русском, украинском и английском языках.