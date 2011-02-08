Дизайн и проектирование
Приветствую всех,
предлагаю комплекс услуг:
! Логотипы, фирменный стиль, бренд-бук.
! Интерьерный и экстерьерный дизайн.
! Ландшафтный дизайн.
! Создание сайтов.
Плюсы:
С нуля и «под ключ» разработал Бренд-бук для торговой сети «Панорама».
Автор бренда гипермаркета «Олжа» и входной группы.
! Выбирая лучшее, создавая прекрасное.
Контактные данные: 8•702•210•30•70, [email protected]
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от $1
#674
Интерьеры и Экстерьеры
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от $10
#909
Фирменный стиль
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от $20
#1022
Дизайн продукции
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от $1
#1027
Наружная реклама
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от $10
#1107
Баннеры
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от $10
#2911
Обработка фотографий
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от $1
#2998
Логотипы и Знаки
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от $20
#3688
Дизайн сайтов
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от $100
#5794