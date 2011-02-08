Дизайн и проектирование

Приветствую всех,

предлагаю комплекс услуг:

! Логотипы, фирменный стиль, бренд-бук.

! Интерьерный и экстерьерный дизайн.

! Ландшафтный дизайн.

! Создание сайтов.

Плюсы:

С нуля и «под ключ» разработал Бренд-бук для торговой сети «Панорама».

Автор бренда гипермаркета «Олжа» и входной группы.

! Выбирая лучшее, создавая прекрасное.

Контактные данные: 8•702•210•30•70, [email protected]