jackiexxx

Кайрат Демеу jackiexxx

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Дизайн и проектирование

Приветствую всех,

предлагаю комплекс услуг:

! Логотипы, фирменный стиль, бренд-бук.

! Интерьерный и экстерьерный дизайн.

! Ландшафтный дизайн.

! Создание сайтов.

Плюсы:

С нуля и «под ключ» разработал Бренд-бук для торговой сети «Панорама».

Автор бренда гипермаркета «Олжа» и входной группы.

! Выбирая лучшее, создавая прекрасное.

Контактные данные: 8•702•210•30•70, [email protected]

Верстка полиграфии
нет отзывов
от $1
#674
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $10
#909
Фирменный стиль
нет отзывов
от $20
#1022
Дизайн продукции
нет отзывов
от $1
#1027
Наружная реклама
нет отзывов
от $10
#1107
Баннеры
нет отзывов
от $10
#2911
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
#2998
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
#3688
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
#5794
Показать все услуги