Добрый день!
Я специалист по дизайну; разрабатываю логотипы; оформляю бланки;создаю
индивидуальные плакаты; делаю качественные снимки и выполняю свою работу на
высшем уровне
Работаю в команде с крутыми ребятами - SMM специалист. Занимается
повышением продаж в Instagram через контент, таргетированную рекламу и
выстраивание воронок продаж, а также сертифицированный таргетолог и smm
специалист, помогает развивать бизнес, путем создания визуала, актуальных
stories, написание постов, а также реклама для вашего профиля Преимущество работы снами:· Дружная команда· Можем выполнитьработу вместе качественней и доступнее, чем если вы найдёте других специалистов,
но по одиночке· Знаем, как продвинуть вас· Делаембесплатную консультацию
За всеми вопросами в личные сообщения. Спасибо за внимание)