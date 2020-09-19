Добрый день!

Я специалист по дизайну; разрабатываю логотипы; оформляю бланки;создаю

индивидуальные плакаты; делаю качественные снимки и выполняю свою работу на

высшем уровне

Работаю в команде с крутыми ребятами - SMM специалист. Занимается

повышением продаж в Instagram через контент, таргетированную рекламу и

выстраивание воронок продаж, а также сертифицированный таргетолог и smm

специалист, помогает развивать бизнес, путем создания визуала, актуальных

stories, написание постов, а также реклама для вашего профиля Преимущество работы снами:· Дружная команда· Можем выполнитьработу вместе качественней и доступнее, чем если вы найдёте других специалистов,

но по одиночке· Знаем, как продвинуть вас· Делаембесплатную консультацию

За всеми вопросами в личные сообщения. Спасибо за внимание)