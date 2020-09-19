jadiilii

Юлия jadiilii

 
21 годРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Добрый день!

Я специалист по дизайну; разрабатываю логотипы; оформляю бланки;создаю

индивидуальные плакаты; делаю качественные снимки и выполняю свою работу на

высшем уровне 

Работаю в команде с крутыми ребятами - SMM специалист. Занимается

повышением продаж в Instagram через контент, таргетированную рекламу и

выстраивание воронок продаж, а также сертифицированный таргетолог и smm

специалист, помогает развивать бизнес, путем создания визуала, актуальных

stories, написание постов, а также реклама для вашего профиля Преимущество работы снами:·       Дружная команда·       Можем выполнитьработу вместе качественней и доступнее, чем если вы найдёте других специалистов,

но по одиночке·       Знаем, как продвинуть вас·       Делаембесплатную консультацию 

За всеми вопросами в личные сообщения. Спасибо за внимание)