Привет! Я делаю сайты и сервисы. В этом мне помогает отличное знание php, mysql, html, xhtml и css, а также основ дизайна. Мой веб-программерский стаж - более 7 лет.

С удовольствием сделаю что-нибудь для вас! Обращайтесь. :-)

Некоторые из моих работ вы можете посмотреть на моем сайте - http://marketto.ru