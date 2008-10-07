Привет! Я делаю сайты и сервисы. В этом мне помогает отличное знание php, mysql, html, xhtml и css, а также основ дизайна. Мой веб-программерский стаж - более 7 лет.
С удовольствием сделаю что-нибудь для вас! Обращайтесь. :-)
Некоторые из моих работ вы можете посмотреть на моем сайте - http://marketto.ru
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- Туристичекая фирма ЛИК Вояж205 просмотров
- Туристичекая фирма ЛИК Вояж246 просмотров
- Демидов - салон мягкой мебели. Дисконтная карта.264 просмотра
- Демидов - салон мягкой мебели. Визитка.382 просмотра
- Демидов - Интернет-магазин мягкой мебели167 просмотров
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