jagoza

Анна Нечитайло jagoza

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

*Разработка макетов полиграфической продукции (визитки, календари, флаера, буклеты, плакаты, фирменный стиль).

*Разаработка макетов наружной рекламы (билборды, баннеры, ситилайты).

*Обработка фотографий (цветокоррекция, ретуширование, коллажирование).

*Разработка дизайн макетов (фоторамки, виньети, фотокниги, коллажи).

Портфолио

Показать больше работ