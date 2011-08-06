*Разработка макетов полиграфической продукции (визитки, календари, флаера, буклеты, плакаты, фирменный стиль).
*Разаработка макетов наружной рекламы (билборды, баннеры, ситилайты).
*Обработка фотографий (цветокоррекция, ретуширование, коллажирование).
*Разработка дизайн макетов (фоторамки, виньети, фотокниги, коллажи).
Портфолио
- Листовка Славянские домашние сети307 просмотров
- Баннер "Сауна"337 просмотров
- Баннер "1001 мелочь"732 просмотра
- Билборд "ресторан Царицыно"1580 просмотров
- Билборд "ресторан Ришелье"1614 просмотров
- Билборд "Художественная ковка"930 просмотров
- Билборд "Системы видеонаблюдения"1147 просмотров
- Билборд "Пропан-бутан"310 просмотров
- Билборд "СТО Реставратор"329 просмотров
- Билборд "Автосалон МЕГА"527 просмотров
- Билборд "Славянские Домашние Сети"321 просмотр
- Визитка именная1026 просмотров