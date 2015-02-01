+7 (916) 188-08-50
[email protected] — желаемый способ связи
Занятость: частичная занятость
График работы: удаленная работа
Опыт работы —25 лет 5 месяцев
Редакция журнала "Здоровье"
Москва, http://www.zdr.ru/
Корреспондент
Написание популярных статей для журнала, сбор и обработка медицинской информации.
Редакция журнала "Воскресенье"
Москва
Младший лит.сотрудник
Работа с издательством "Прогресс", сверка корректуры, подготовка материала для журнала.
Редакция журнала "Здоровье"
Москва, http://www.zdr.ru/
Учетчик отдела писем
Учет и обработка корреспонденции.
Образование
Высшее
МГУ им. М.В. Ломоносова
Журналистики
Обо мне
Уверенное пользование ПК, знание английского языка (уровень Elementary), литературная обработка,
перевод текстов с английского языка
Личностные качества: грамотность, аккуратность, коммуникабельность.