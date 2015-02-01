jagunova

Елена jagunova

 
59 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

+7 (916) 188-08-50

[email protected] — желаемый способ связи

 

Занятость: частичная занятость

График работы: удаленная работа

Опыт работы —25 лет 5 месяцев

Редакция журнала "Здоровье"

Москва, http://www.zdr.ru/

Корреспондент

Написание популярных статей для журнала, сбор и обработка медицинской информации.

Редакция журнала "Воскресенье"

Москва

Младший лит.сотрудник

Работа с издательством "Прогресс", сверка корректуры, подготовка материала для журнала.

Редакция журнала "Здоровье"

Москва, http://www.zdr.ru/

Учетчик отдела писем

Учет и обработка корреспонденции.

Образование

Высшее

МГУ им. М.В. Ломоносова

Журналистики

Обо мне

Уверенное пользование ПК, знание английского языка (уровень Elementary), литературная обработка,

перевод текстов с английского языка

Личностные качества: грамотность, аккуратность, коммуникабельность.