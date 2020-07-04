jajaboom

Евгений Миронов jajaboom

 
30 летУкраина/Днепр
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Прежде чем вы уйдете

Я предпочитаю простое общение на понятном языке. И пусть это не вызывает у вас сомнений, к своей работе я отношусь серьезно! Если ваш заказ мне не интересен, я не стану работать ради денег. В конечном итоге все мы останемся не довольны, а это не то к чему мы стремимся.  Работа должна приносить удовольствие и как следствие крутой результат. Именно по этому я всегда погружаюсь в проект и хочу знать о нем не меньше чем вы, а то и больше. Это нужно для правильной передачи сообщения которое вы хотите донести конечному потребителю. Этот опыт я приобрел работая в студии визуального контента и имея дело с реальными заказчиками.  

Итак, в чем я могу быть вам полезен: 

 

Pre production

  •  Создание Бриф-анкеты 
  •  Написание сценария с экспликациями

  •  Подбор локаций для съемок
  •  Зарисовки кадров
  •  Подбор актёров и проведение предварительных репетиций

  •  Подбор необходимой техники для съемок 
Production

  • Работа с актерами и съемочной командой 
  •  Расстановка света и реквизита 
  •  Создание декораций  
  •  Поддержание дружной и рабочей атмосферы
Post production

  •  Нелинейный монтаж

  •  Sound design и музыкальное оформление ролика 
  •  Стилистика 
  •  Инфографика 
  •  Субтитры на русском и английском языке 
  •  2D анимация и эффекты 
  •  Цветокоррекция
Инфографика