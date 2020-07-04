Прежде чем вы уйдете
Я предпочитаю простое общение на понятном языке. И пусть это не вызывает у вас сомнений, к своей работе я отношусь серьезно! Если ваш заказ мне не интересен, я не стану работать ради денег. В конечном итоге все мы останемся не довольны, а это не то к чему мы стремимся. Работа должна приносить удовольствие и как следствие крутой результат. Именно по этому я всегда погружаюсь в проект и хочу знать о нем не меньше чем вы, а то и больше. Это нужно для правильной передачи сообщения которое вы хотите донести конечному потребителю. Этот опыт я приобрел работая в студии визуального контента и имея дело с реальными заказчиками.
Итак, в чем я могу быть вам полезен:
Pre production
- Создание Бриф-анкеты
- Написание сценария с экспликациями
- Подбор локаций для съемок
- Зарисовки кадров
- Подбор актёров и проведение предварительных репетиций
- Подбор необходимой техники для съемок
- Работа с актерами и съемочной командой
- Расстановка света и реквизита
- Создание декораций
- Поддержание дружной и рабочей атмосферы
- Нелинейный монтаж
- Sound design и музыкальное оформление ролика
- Стилистика
- Инфографика
- Субтитры на русском и английском языке
- 2D анимация и эффекты
- Цветокоррекция