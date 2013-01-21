jakson_100

Кол-во товаров - около 100-150 шт. Коляски и др. Напишите, сколько хотите за эту работу! Интернет-магазин vkolyaske.com.ua
Наполнение сайтов12 заявок
Закрыт
12 лет назад
Кол-во товаров - около 100-150 шт. Коляски и др. Напишите, сколько хотите за эту работу! Интернет-магазин vkolyaske.com.ua
Нужно сделать фильтр товаров на сайте, сделанном на платформе bmshop5
Дизайн логотипа и паттерна (фон) для сайта, интернет-магазина колясок и детских автокресел vkolyaske.com.ua. Платформа сайта позволяет просто вставить картинку-логотип и паттерн фона (паттерн сам дублируется). Предположительный бюджет: 20 USD