jakson_100

Дизайн логотипа и паттерна (фон) для сайта, интернет-магазина колясок и детских автокресел vkolyaske.com.ua. Платформа сайта позволяет просто вставить картинку-логотип и паттерн фона (паттерн сам дублируется). Предположительный бюджет: 20 USD