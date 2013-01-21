jakson_100

Андрей jakson_100

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Логотип и паттерн-фон сайта vkolyaske.com.ua
Андрей порядочный и ответственный заказчик! Спасибо!
Очень ответственный исполнитель!!! Очень качественная работа!!! Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв