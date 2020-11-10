Linnkbuilder
- Понимание алгоритмов работы поисковых систем Google и Яндекс
- Умение работать с панелями для вебмастеров (Google Search Console, Яндекс Вебмастер)
- Проведение комплексного аудита по проекту
- Прогнозирование трафика на основании коэф. сезонности и показателей прошлых периодов
- Составление технических заданий программисту, копирайтеру, маркетологу
- Подготовка рекомендаций по структуре контента страниц + прототипы
- Опыт сбора ключевых запросов и их кластеризация
- Построение ссылочной стратегии и проведение работ по развитию ссылочного профиля
- Создание PBN
- Составление отчетов: по проделанной работе по проекту; по позициям проекта в каждой из поисковых машин; по динамике и качеству трафика
- Умение пользоваться seo-инструментами и сервисами:
- для составления структуры сайта (draftium, xmind),
- для анализа технической части (Screaming Frog),
- для работы с СЯ (планировщик ключевых слов, keycollector, serpstat, wordstat, keywordtool, arsenkin.ru, макрос для OpenOffice, allpositions, seranking),
- для работы с контентом (tools.pixelplus, megaindex, advego, content watch, plagiarismdetector)
- для анализа ссылочного профиля и наращивания ссылочной массы (ahrefs, checktrust, Miralinks, Prnews, prposing, Аутрич),
- для автоматизации анализа результатов по трафику с Аналитики (дополнение в Google таблицах "Google Analytics"),
- для анализа больших объемов данных (Excel: VLOOKUP, COUNTIF, и тд)