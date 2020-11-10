jalsomino

Дмитрий jalsomino

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Linnkbuilder
  • Понимание алгоритмов работы поисковых систем Google и Яндекс
  • Умение работать с панелями для вебмастеров (Google Search Console, Яндекс Вебмастер)
  • Проведение комплексного аудита по проекту
  • Прогнозирование трафика на основании коэф. сезонности и показателей прошлых периодов
  • Составление технических заданий программисту, копирайтеру, маркетологу
  • Подготовка рекомендаций по структуре контента страниц + прототипы
  • Опыт сбора ключевых запросов и их кластеризация
  • Построение ссылочной стратегии и проведение работ по развитию ссылочного профиля
  • Создание PBN
  • Составление отчетов: по проделанной работе по проекту; по позициям проекта в каждой из поисковых машин; по динамике и качеству трафика
  • Умение пользоваться seo-инструментами и сервисами:
- для анализа конкурентов (serpstat, semrush, similarweb, ahrefs),

- для составления структуры сайта (draftium, xmind),

- для анализа технической части (Screaming Frog),

- для работы с СЯ (планировщик ключевых слов, keycollector, serpstat, wordstat, keywordtool, arsenkin.ru, макрос для OpenOffice, allpositions, seranking),

- для работы с контентом (tools.pixelplus, megaindex, advego, content watch, plagiarismdetector)

- для анализа ссылочного профиля и наращивания ссылочной массы (ahrefs, checktrust, Miralinks, Prnews, prposing, Аутрич),

- для автоматизации анализа результатов по трафику с Аналитики (дополнение в Google таблицах "Google Analytics"),

- для анализа больших объемов данных (Excel: VLOOKUP, COUNTIF, и тд)