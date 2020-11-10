Linnkbuilder

Понимание алгоритмов работы поисковых систем Google и Яндекс

Умение работать с панелями для вебмастеров (Google Search Console, Яндекс Вебмастер)

Проведение комплексного аудита по проекту

Прогнозирование трафика на основании коэф. сезонности и показателей прошлых периодов

Составление технических заданий программисту, копирайтеру, маркетологу

Подготовка рекомендаций по структуре контента страниц + прототипы

Опыт сбора ключевых запросов и их кластеризация

Построение ссылочной стратегии и проведение работ по развитию ссылочного профиля

Создание PBN

Составление отчетов: по проделанной работе по проекту; по позициям проекта в каждой из поисковых машин; по динамике и качеству трафика

Умение пользоваться seo-инструментами и сервисами:

- для анализа конкурентов (serpstat, semrush, similarweb, ahrefs),

- для составления структуры сайта (draftium, xmind),

- для анализа технической части (Screaming Frog),

- для работы с СЯ (планировщик ключевых слов, keycollector, serpstat, wordstat, keywordtool, arsenkin.ru, макрос для OpenOffice, allpositions, seranking),

- для работы с контентом (tools.pixelplus, megaindex, advego, content watch, plagiarismdetector)

- для анализа ссылочного профиля и наращивания ссылочной массы (ahrefs, checktrust, Miralinks, Prnews, prposing, Аутрич),

- для автоматизации анализа результатов по трафику с Аналитики (дополнение в Google таблицах "Google Analytics"),

- для анализа больших объемов данных (Excel: VLOOKUP, COUNTIF, и тд)