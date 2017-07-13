james_meer

Махмуд james_meer

 
59 летРоссия/Волгоград
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Цифровая обработка фотографий, создание фирменного стиля, живопись и дизайн книги

Де юре мы - Российская компания, зарегистрированная в городе Волгоград. Работаем, отвечаем за взятое на себя обязательство согласно законам Российской Федерации. Де факто мы — международная компания с офисами в России, США, Великобритании и Бангладеш. У нас в команде - профессионалы из разных стран, которые работают как стационарно, в наших офисах, так и удаленно. 

Мы — художественная студия. Мы художники. Костяк нашей фирмы - именно те, кто «создают продукт» - это профессионалы, выпускники художественных академий, уже состоявшиеся художники. Чем бы мы не занимались - цифровой обработкой фотографий или живописью - мы предъявляем к своей работе самое строгое, самое высокое требование. Мы владеем всеми необходимыми навыками, техникой, технологией и программным обеспечением, чтобы выполнить Ваш заказ качественно и в срок!

У нас : 

  • прозрачное, понятное ценообразование;
  • недорого, лучшее соотношение цена-качество в России;
  • скидки от объема;ъ
  • контроль качества и гарантия возврата денег;
  • круглосуточно, без выходных;
  • официально, с белыми документами;
  • минимальный срок выполнения заказа;
  • абонентское обслуживание.
Портфолио
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга