Цифровая обработка фотографий, создание фирменного стиля, живопись и дизайн книги

Де юре мы - Российская компания, зарегистрированная в городе Волгоград. Работаем, отвечаем за взятое на себя обязательство согласно законам Российской Федерации. Де факто мы — международная компания с офисами в России, США, Великобритании и Бангладеш. У нас в команде - профессионалы из разных стран, которые работают как стационарно, в наших офисах, так и удаленно.

Мы — художественная студия. Мы художники. Костяк нашей фирмы - именно те, кто «создают продукт» - это профессионалы, выпускники художественных академий, уже состоявшиеся художники. Чем бы мы не занимались - цифровой обработкой фотографий или живописью - мы предъявляем к своей работе самое строгое, самое высокое требование. Мы владеем всеми необходимыми навыками, техникой, технологией и программным обеспечением, чтобы выполнить Ваш заказ качественно и в срок!

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