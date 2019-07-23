jamnajyusz

Важен вопрос вредителей

Нематода из сосновой древесины - это крошечная нематода (длиной 1 мм), которая несколько лет назад вызвала серьезные разрушения хвойных насаждений на юге Европы.

Он освоил почти миллион гектаров хвойных лесов в Испании и Португалии, что привело к гибели миллионов деревьев.

Чтобы не допустить распространения вредного организма, десятки тысяч гектаров леса были вырублены, а древесина уничтожена путем их сжигания.

В течение нескольких лет в нашей стране в профилактических целях система контроля здоровья растений и семян регулярно контролирует леса на наличие вредного организма, который потенциально может быть занесен в Польшу, например, в древесине, поддонах или деревянной упаковке.

К счастью, пока все тесты в наших лесах отрицательные, хотя тот же самый венгерский уже был найден в древесине поддонов, хранящихся в Польше из Португалии.

Прежде всего, деревья с явными симптомами болезни и высыханием предназначены для проверки.

Мы надеемся, что на этот раз это будет просто классическая дуть на холоде, и не угли заставили деревья умирать в лесу.

Со знакомыми вредителями, родной природой, но мы можем управлять собой, и с этими коварными нематодами, пока все сражения проиграны ...

Когда мы окружены снежной и холодной погодой, давайте не будем забывать о животных, нуждающихся в нашей помощи.

Сильно благодарны за семена или овсянку будут синица, зяблики и поползень :) Принимая решение о кормлении, давайте будем последовательными и будем делать это до весны, пока природа не предложит животным «свежую еду».

Птицы выше этого помогут нам бороться с вредителями, так что растения будут менее уязвимы для повреждений.

Стоит подумать о размещении скворечников в саду.

Важно подготовить коробку нужного размера.

Например, голубому тигру, который является чрезвычайно полезной садовой птицей, нужен ящик высотой 30 см, размер пола 17 х 10, 5 см и диаметр входного отверстия - 2,9 см.

Бедные, сосновые и хохлатые загоны имеют аналогичные требования.

Точные образцы коробок можно легко найти в Интернете или в садовой литературе, и, если у вас нет ручных и конструктивных навыков, вы можете просто купить готовую коробку http://xklop.ru/tarakany/vyvedenie/gel-ot-tarakanov.html.

Тем не менее, расположение гнезда важно.

Он висит немного наклоненным вперед, с отверстием, направленным на восток или юг, без препятствий.

Лучшая высота 2-3 м.