Жамолиддин Холматжонов jamoldinjamoldin
25 летУзбекистан/Ташкент
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
photoshop designer
Привет всем мой художественную подготовку, что гарантирует Вам качество исполнения работы (Вы не получите глаза, как рисуют дети в детском саду :)))
- В нашем непосредственном распоряжении есть несколько типов гравировальных станков, поэтому мы не по наслышке знаем, что Вы получите на камне (а не как многие ретушеры, которые станок и не узнают, если увидят :)))
- Мы работаем на современном профессиональном оборудовании, позволяющем качественно и в кратчайшие сроки выполнять заказы (в отличии от ретушь-центров, которые рисуют на детских планшетах :)))
- Мы предлагаем ретушь по разумным ценам (а некоторые ретушеры, возомнившие себя богами ретуши просят в разы больше :)))
Портфолио
- Photoshop designer63 просмотра