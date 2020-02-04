photoshop designer

Привет всем мой художественную подготовку, что гарантирует Вам качество исполнения работы (Вы не получите глаза, как рисуют дети в детском саду :)))

- В нашем непосредственном распоряжении есть несколько типов гравировальных станков, поэтому мы не по наслышке знаем, что Вы получите на камне (а не как многие ретушеры, которые станок и не узнают, если увидят :)))

- Мы работаем на современном профессиональном оборудовании, позволяющем качественно и в кратчайшие сроки выполнять заказы (в отличии от ретушь-центров, которые рисуют на детских планшетах :)))

- Мы предлагаем ретушь по разумным ценам (а некоторые ретушеры, возомнившие себя богами ретуши просят в разы больше :)))