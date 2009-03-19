jan_zaruba

Меняю лишнее время на лишние деньги

Заруба Ян Евгеньевич

Мобильный телефон: 8 050 355 10 43

Электронная почта: [email protected]

Домашний адрес: г. Киев, ул. Днепроводская, 10, кв. 6

Дата рождения: 02.06.82 (полных 26 лет)

Семейное положение: в браке не состою, детей нет

Образование:

2005—2008 Аспирантура Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого

2000—2005 Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, факультет кинематографии и телевидения, специализация — сценарист кино и телевидения. Закончил университет со степенью магистра и красным дипломом

1999—2000 Школа молодого журналиста при Институте повышения квалификации работников радио и телевидения

Опыт работы:

2005—по наст. Сценарист в р.а. "Right Line" (Киев). Пишу сценарии корпоративных и всяких прочих вечеринок. Среди заказчиков — "Воля-кабель", "АЛЛО" и др. крупные компании.

2004—2005 Сценарист, творческий директор в "Арт-бюро Антона Мухарского". Основные обязанности — написание все тех же сценариев вечеринок, презентаций, выставок и т.д.

2004 Сценарист и ведущий медицинской программы "Жизнь без власти диабета" на ТРК "Киев"

2000—по наст. Производитель текстов-фрилансер. Сценарии рекламных роликов для радио и телевидения (ТРК "Эра"), тексты песен для не особо популярных исполнителей (в т.ч. и для Антона Мухарского на альбоме "Злокохучий мен"), опять же — сценарии разнообразных праздников, из которых наиболее массовые и общенациональные по своему масштабу - Новогодние елки во дворце "Украина" (2002, 2003 г.г.), "Автомобиль года" (2003, 2004 г.г.)

Дополнительная информация:

В 2004 г. стал лауреатом международного кинофестиваля "Пролог" в номинации "Лучший нереализованный сценарий"

Свободно владею русским, украинским и английским языками, стихосложением, компьютером ("Word") и печатной машинкой

Личные качества:

Педантичный, дотошный перфекционист, способный к небывалой мобилизации в критические моменты. Эрудированный, остроумный, с острым чувством слова и стиля, обладающий парадоксальным мышлением — что вовсе не мешает моей работе, а как раз наоборот

Увлечения:

Бокс, история философии, странная музыка, мистификации. Еще люблю поесть, все остальное — постольку поскольку