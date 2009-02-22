Перевод: английский, немецкий; рерайтинг

Высшее образование: Пермский Государственный Университет, кафедра современных иностранных языков и литератур, специальность «Перевод и переводоведение», английский и немецкий языки.

Опыт работы в сфере перевода около 6 лет (техническая, экономическая, художественная и др. тематика)

Переводчик в российско-китайской фирме (технический английский – оборудования, строительные материалы, химикаты и пр., деловая переписка). Написание статей для сайтов (напсание промо-материала, коммерческих предложений, биографий (на английском и русском языках)).

РЕРАЙТИНГ И ПЕРЕВОД СТАТЕЙ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ КОНТЕНТА (статьи и тексты находятся здесь): http://www.textsale.ru/u53337.html