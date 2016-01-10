Радковская Александра

[table]Знакомы ли вы с таким понятием, как "творческая личность"?

Известно ли вам, насколько критически они относятся к себе, подвергая сомнениям каждый шаг, каждое сказанное слово?

Если да, то, думаю, вы поймёте меня.

Те работы, которые я пишу, проходят самую что ни на есть тщательную проверку (и не один раз!) до тех пор, пока результат не удовлетворит мою придирчивую музу и врожденный неискоренимый перфекционизм.

Считаю своим талантом умение писать как строгие технические тексты, так и более вольные, интересные сочинения, в которых можно "разойтись", в полной мере используя богатство русского языка.

Подаю заявки только на те темы, в знании которых уверена и могу гарантировать отличный результат.

Всегда готова к открытому диалогу. Надеюсь, мы сработаемся. :)[/table]