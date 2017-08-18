Коротко обо мне:

- Высшее образование по специальности "электроника и микроэлектроника"

- Занимаюсь разработкой процессов для производства ИМС, созданием технической документации, ТЗ, ОКУ и т.п.

- Занимаюсь изучением английского(в особенности - технического), в течение 15 лет, имею опыт общения с носителями языка.

- Более 5 лет опыта работы с иностранными текстами: как переводами, так и написанием статей и мануалов.

- Внимательна к деталям, исполнительна и ответственна.