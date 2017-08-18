Коротко обо мне:
- Высшее образование по специальности "электроника и микроэлектроника"
- Занимаюсь разработкой процессов для производства ИМС, созданием технической документации, ТЗ, ОКУ и т.п.
- Занимаюсь изучением английского(в особенности - технического), в течение 15 лет, имею опыт общения с носителями языка.
- Более 5 лет опыта работы с иностранными текстами: как переводами, так и написанием статей и мануалов.
- Внимательна к деталям, исполнительна и ответственна.
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