Все для вас, как для себя!

2 диплома ННГУ: специалист в области международных отношений, юрист

уверенный английский язык:рендеринг, перевод, анализ и т.д

желательная тематика:туризм,кино, реклама,новости, м.о,юриспруденция, т.д.

переводы качественные, стилистически и грамматически правильные

базовые знания французского языка

свободные временные рамки

опыт написания курсовых, рефератов и дипломов, антиплагиат, все работы делаются КАК ДЛЯ СЕБЯ!

ICQ 626946527

почта: [email protected]