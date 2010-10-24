jane_2010

Евгения Родионова jane_2010

 
36 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Все для вас, как для себя!

2 диплома ННГУ: специалист в области международных отношений, юрист

уверенный английский язык:рендеринг, перевод, анализ и т.д

желательная тематика:туризм,кино, реклама,новости, м.о,юриспруденция, т.д.

переводы качественные, стилистически и грамматически правильные

базовые знания французского языка

свободные временные рамки

опыт написания курсовых, рефератов и дипломов, антиплагиат, все работы делаются КАК ДЛЯ СЕБЯ!

ICQ 626946527

почта: [email protected]

Отзывы заказчиков
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$4
10 баллов
13 лет назад
Рерайт\копирайт для начинающих
Качество и сроки мне нравятся. Хорошо работает и всегда держит в курсе, как продвигается выполнение. Будем и дальше сотрудничать. С ув., Владислав
Владислав - просто супер заказчик! очень четкие задания, своевременная оплата. Настолько приятный человечек в общении, всем советую!))) С юмором, пониманием! таких надежных людей еще поискать!
Ответный отзыв
atemixx
Артем 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Реферат и словарик по статье на английском языке
Евгения очень ответственно подошла к делу! Помогла выбрать статью, которую я бы сам очень долго искал. Реферат действительно был готов уже через 2 дня. Самые лучшие впечатления!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга