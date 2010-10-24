Все для вас, как для себя!
2 диплома ННГУ: специалист в области международных отношений, юрист
уверенный английский язык:рендеринг, перевод, анализ и т.д
желательная тематика:туризм,кино, реклама,новости, м.о,юриспруденция, т.д.
переводы качественные, стилистически и грамматически правильные
базовые знания французского языка
свободные временные рамки
опыт написания курсовых, рефератов и дипломов, антиплагиат, все работы делаются КАК ДЛЯ СЕБЯ!
ICQ 626946527
почта: [email protected]
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Портфолио
- Диплом по гражданскому праву107 просмотров
- Реферат и словарик по статье на английском языке114 просмотров
- Диплом по международным отношениям120 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
13 лет назад
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Ответный отзыв
Владислав - просто супер заказчик! очень четкие задания, своевременная оплата. Настолько приятный человечек в общении, всем советую!))) С юмором, пониманием! таких надежных людей еще поискать!
$30
10 баллов
13 лет назад
Евгения очень ответственно подошла к делу! Помогла выбрать статью, которую я бы сам очень долго искал. Реферат действительно был готов уже через 2 дня. Самые лучшие впечатления!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга