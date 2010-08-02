Быстро, качественно, грамотно, оригинально выполняю любые виды заказов, связанные с

- составлением и редактированием текста любой стилистической направленности;

- техническим и художественным переводом с английского языка на русский и с русского на английский;

- составлением рекламных слоганов в прозе и в стихотворной форме;

- редактированием фотографий в Adobe Photoshop и Picasa.