Евгения Волкова jane_volkovajane_volkova
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Быстро, качественно, грамотно, оригинально выполняю любые виды заказов, связанные с
- составлением и редактированием текста любой стилистической направленности;
- техническим и художественным переводом с английского языка на русский и с русского на английский;
- составлением рекламных слоганов в прозе и в стихотворной форме;
- редактированием фотографий в Adobe Photoshop и Picasa.
Действие аккаунта приостановлено!
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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