jane_volkova

Евгения Волкова jane_volkova

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Быстро, качественно, грамотно, оригинально выполняю любые виды заказов, связанные с

- составлением и редактированием текста любой стилистической направленности;

- техническим и художественным переводом с английского языка на русский и с русского на английский;

- составлением рекламных слоганов в прозе и в стихотворной форме;

- редактированием фотографий в Adobe Photoshop и Picasa.

Photoshop
Копирайтинг
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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