Есть большая база контактов дизайнеров и архитекторов, готовых сотрудничать и продвигать вашу продукцию. Опыт во фрилансе более 3 лет. Написание комментариев, текстов, скриптов, поиск и привлечение клиентов через соцсети (на примере той же базы контактов по дизайнерам, более года работала на фирму Finex(массивная и паркетная доска. Москва) занимаясь привлечением новых клиентов для фирмы через ВКонтакте и Facebook, рассылкой по базам клиентов и составлением скриптов. Также занимаюсь переводами с чешского на русский и наоборот. Работаю быстро, грамотно и качественно, учитывая все пожелания заказчика.
Социальные сети (SMM и SMO)
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$4/час
от $40от 1 дня
#229
Нейминг и Слоганы
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$10/час
от $10от 2 дней
#374
Редактирование и Корректура
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от $10
от 2 дней
#5965
Переводы
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от $10
от 2 дней
#9809
Копирайтинг
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от $10
от 2 дней
#11925