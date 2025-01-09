Есть большая база контактов дизайнеров и архитекторов, готовых сотрудничать и продвигать вашу продукцию. Опыт во фрилансе более 3 лет. Написание комментариев, текстов, скриптов, поиск и привлечение клиентов через соцсети (на примере той же базы контактов по дизайнерам, более года работала на фирму Finex(массивная и паркетная доска. Москва) занимаясь привлечением новых клиентов для фирмы через ВКонтакте и Facebook, рассылкой по базам клиентов и составлением скриптов. Также занимаюсь переводами с чешского на русский и наоборот. Работаю быстро, грамотно и качественно, учитывая все пожелания заказчика.