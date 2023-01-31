janensport

Веб-дизайнер

Прошла курс по веб-дизайну от Nioly Group, сейчас прохожу еще один от Веры Таг.

Владею программами: фигма, тильда, немного знаю иллюстратор. В ближайшее время овладею фотошопом.

Могу придумать и оформить дизайн, написать продающий текст, сверстать сайт на тильде на зеро и стандартных блоках, подключить домен, оплату, срм при необходимости. Оформлю декстопную и мобильную версии.

При необходимости проведу анализ ЦА и аудит сайтов у конкурентов.

Выполняю все в срок, предоставляю отчет о проделанной работе, если вам необходимо!

Мои последние работы:

http://project6476359.tilda.ws/

http://project6382021.tilda.ws/



Буду рада вашим заказам!