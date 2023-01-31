janensport

Веб-дизайнер
Прошла курс по веб-дизайну от Nioly Group, сейчас прохожу еще один от Веры Таг.
Владею программами: фигма, тильда, немного знаю иллюстратор. В ближайшее время овладею фотошопом.
Могу придумать и оформить дизайн, написать продающий текст, сверстать сайт на тильде на зеро и стандартных блоках, подключить домен, оплату, срм при необходимости. Оформлю декстопную и мобильную версии.
При необходимости проведу анализ ЦА и аудит сайтов у конкурентов.
Выполняю все в срок, предоставляю отчет о проделанной работе, если вам необходимо!
Мои последние работы:
http://project6476359.tilda.ws/
http://project6382021.tilda.ws/
Буду рада вашим заказам!
Я против войны в Украине!