Люблю свою работу и всегда к ней готова

Здравствуйте!

Я студентка ОмГУ им. Достоевского, факультета иностранных языков. Профиль: перевод и переводоведение.

Опытные преподаватели и хорошо подобранная программа подачи знаний дает необходимые знания, которые я использую при переводе.

Уже по программе прошли большие блоки как семья, город (его составляющие, его развитость\отсталость), наука и т.д. Также начала обучение техническому переводу.

Также я 1,5 года занималась репетиторством со школьниками и продолжаю до сих пор. Родители очень довольны успехами после наших занятий. Делаю учебный материал настолько доступным, насколько это возможно.

Подхожу ответственно к работе, учту все ваши комментарии. Не конфликтная, всегда вежлива и почтительно отношусь к людям. Этика для меня очень важна.

Имею опыт работы в SmartCat, Memsourse. Всегда рада сотрудничеству!