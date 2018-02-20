Здравствуйте!
Я студентка ОмГУ им. Достоевского, факультета иностранных языков. Профиль: перевод и переводоведение.
Опытные преподаватели и хорошо подобранная программа подачи знаний дает необходимые знания, которые я использую при переводе.
Уже по программе прошли большие блоки как семья, город (его составляющие, его развитость\отсталость), наука и т.д. Также начала обучение техническому переводу.
Также я 1,5 года занималась репетиторством со школьниками и продолжаю до сих пор. Родители очень довольны успехами после наших занятий. Делаю учебный материал настолько доступным, насколько это возможно.
Подхожу ответственно к работе, учту все ваши комментарии. Не конфликтная, всегда вежлива и почтительно отношусь к людям. Этика для меня очень важна.
Имею опыт работы в SmartCat, Memsourse. Всегда рада сотрудничеству!
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