Цель:
Как известно, заниматься любимым делом - это высшая степень наслаждения. Я очень люблю корейский язык и культуру и, несмотря на то, что сама еще учусь, мне хочется делиться своими знаниями с людьми, которые заинтересованы в языке и культуре этой прекрасной страны так же, как и я. Даю частные уроки, а так же провожу групповые занятия на языковых курсах. Очень люблю детей и они меня тоже. Если Вас заинтересовало мое резюме, обращайтесь, я всегда стараюсь максимально просто и интересно преподносить материал, чтобы уроки проходили с удовольствием и пользой.
Прошла курс корейского языка и культуры для иностранных студентов в Сувонском университете города Сувон, Южная Корея. Кроме знаний языка, имею глубокие познания в области истории, культуры и кухни страны.
Образование : неполное высшее
Начало обучения 2012 г.
Окончание 2016 г.
Учебное заведение: Киевский национальный лингвистический университет
Факультет : Востоковедения
Специальность: Корейский и английский языки (филология (перевод))
Дополнительное образование
Как студентка по обмену в Сувонском университете, г. Сувон, Южная Корея.
Опыт работы
Преподаватель корейского языка
с 03.2015 по наст. время (5 месяцев)
IT Столица (Компьютерные и языковые курсы)
с 09.2014 по наст. время (11 месяцев)
Репетитор корейского языка на дому (Обучение иностранным языкам с нуля)
Корейский язык с нуля, средний уровень, предоставляю учебные материалы (учебники, распечатки, аудио- и видеоматериалы).
Переводчик корейского с 05.2014 по наст. время (1 год 3 месяца)
Разные (Письменные переводы)
Перевод статей, художественных текстов, документов.
Дополнительные сведения
Семейное положение – не замужем
Наличие детей – нет
Уровень владения ПК
Уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook), навыки работы с Internet
(Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari)), графическими редакторами (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom).
Знание иностранных языков и степень владения
Украинский – родной; русский – свободно; английский – intermediate; корейский – intermediate, польский - beginner.
Наличие водительских прав и личного автомобиля – нет
Личностные качества:
Креативность, стрессоустойчивость, ответственность, грамотность, пунктуальность, легко схожусь с людьми, творческий подход к делу.
Интересы и увлечения :
Художественная литература, фотография, музыка, иностранные языки, музыкальные инструменты,
спорт, здоровье и здоровое питание, бизнес, путешествия.