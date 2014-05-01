Переводчик, репетитор, преподаватель корейского языка

Цель:

Как известно, заниматься любимым делом - это высшая степень наслаждения. Я очень люблю корейский язык и культуру и, несмотря на то, что сама еще учусь, мне хочется делиться своими знаниями с людьми, которые заинтересованы в языке и культуре этой прекрасной страны так же, как и я. Даю частные уроки, а так же провожу групповые занятия на языковых курсах. Очень люблю детей и они меня тоже. Если Вас заинтересовало мое резюме, обращайтесь, я всегда стараюсь максимально просто и интересно преподносить материал, чтобы уроки проходили с удовольствием и пользой.

Прошла курс корейского языка и культуры для иностранных студентов в Сувонском университете города Сувон, Южная Корея. Кроме знаний языка, имею глубокие познания в области истории, культуры и кухни страны.

Образование : неполное высшее

Начало обучения 2012 г.

Окончание 2016 г.

Учебное заведение: Киевский национальный лингвистический университет

Факультет : Востоковедения

Специальность: Корейский и английский языки (филология (перевод))

Дополнительное образование

Как студентка по обмену в Сувонском университете, г. Сувон, Южная Корея.

Опыт работы

Преподаватель корейского языка

с 03.2015 по наст. время (5 месяцев)

IT Столица (Компьютерные и языковые курсы)

с 09.2014 по наст. время (11 месяцев)

Репетитор корейского языка на дому (Обучение иностранным языкам с нуля)

Корейский язык с нуля, средний уровень, предоставляю учебные материалы (учебники, распечатки, аудио- и видеоматериалы).

Переводчик корейского с 05.2014 по наст. время (1 год 3 месяца)

Разные (Письменные переводы)

Перевод статей, художественных текстов, документов.

Дополнительные сведения

Семейное положение – не замужем

Наличие детей – нет

Уровень владения ПК

Уверенный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook), навыки работы с Internet

(Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari)), графическими редакторами (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom).

Знание иностранных языков и степень владения

Украинский – родной; русский – свободно; английский – intermediate; корейский – intermediate, польский - beginner.

Наличие водительских прав и личного автомобиля – нет

Личностные качества:

Креативность, стрессоустойчивость, ответственность, грамотность, пунктуальность, легко схожусь с людьми, творческий подход к делу.

Интересы и увлечения :

Художественная литература, фотография, музыка, иностранные языки, музыкальные инструменты,

спорт, здоровье и здоровое питание, бизнес, путешествия.