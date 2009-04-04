janet-smith

Переводы с англ. Редактирование. Рерайт. Копирайт

Доброго всем времени суток!

У меня высшее техническое образование, однако последние 12 лет я занималась переводами в издательствах и бюро переводов (есть опыт работы в Trados) на такие темы, как медицина, ветеринария, психология, эзотерика, история. Мои книжки можно найти на моей странице в Озоне: http://www.ozon.ru/context/detail/id/300389/?type=308#308. Всего переведенных мною книг более 100.

А самые последние 5 лет я параллельно работала редактором-текстовиком, и моя тематика обогатилась такими направлениями: горное дело, машиностроение и транспорт. Около 30 вышедших книг позволили мне оправдать время, потраченное на получение технического диплома.

Я с удовольствием переведу, напишу, перепишу и отредактирую для Вас тексты по этим темам.