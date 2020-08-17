Тестировщик ПО

Собранн и самоорганизованн. Всегда заранее тщательно готовлюсь, люблю системный подход. Делаю акцент на качестве работы – могу казаться педантичным и занудным; перфекционистом. Перестраховываюсь – всегда думаю «а что, если?». Анализирую, взвешиваю, считаю, планирую и предусматриваю; структурирован и пунктуален.

Мотив в работе –надежность, безопасность.

В данный момент осваиваю новую, для себя, профессию тестировщика. Учусь на учебном портале GeekBrains, на факультете Тестирования(Тестировщик ПО, Тестировщик мобильных приложений, Инженер по автоматизации тестирования, QA-инженер, Аналитик-тестировщик).