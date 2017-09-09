Существующую форму заявки для мобильных [url=https://repetitor.net/order/]repetitor.net/order/[/url] (открывать с мобильным юзер агентом) необходимо превратить в многошаговый мастер [url=https://k1wknx.axshare.com/#c=2]k1wknx.axshare.com/#c=2[/url] Дизайн сделать в том же стиле что сейчас на сайте (исходники предоставим) После утверждения дизайна, сверстать страницу с формой и включить в имеющийся ...
- Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработать эффективную landing page в общей концепции сайта https://repetitor.net/ Дизайн (прототипы [url=https://goo.gl/xzewKA)]goo.gl/xzewKA)[/url] для партнерской программы + верстка + адаптировать под мобильные устройства. Нужно сделать три вложенные страницы с правилами, как показано в прототипе. Прошу ознакомиться с материалами и предлагать цену ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо нарисовать по эскизам ([url=https://m27nrv.axshare.com/#c=2)]m27nrv.axshare.com/#c=2)[/url] внешний вид виджета для партнерской программы сайта репетиторов. Это будут: -каталог репетиторов+анкета -форма заявки -кнопка заявки, которая открывает форму заявки Данные блоки будут встраиваться на сайт партнера с базовой настройкой стилей в кабинете партнера (можно ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Изменения нужны для десктопной и мобильной версии. 1) Старую форму заявки и уточнения: ([url=http://repetitor.net/order/]http://repetitor.net/order/[/url] и [url=http://repetitor.net/order_step2/]http://repetitor.net/order_step2/[/url] ) заменить на единый мастер: [url=https://hmeftp.axshare.com/#c=2]https://hmeftp.axshare.com/#c=2[/url]. В полях ввода должна быть валидация на Javascript. Исходники дизайна и верстки для доработки ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $80
Здравствуйте. Необходимо разработать логотип для сайта http://vyruchatel.com в общей концепции дизайна сайта и цветах сайта. После утверждения логотипа от победителя просим нарисовать: фирменный бланк бланк благодарности подпись для электронного письма табличку на дверь указатель для коридора). Детали в брифе. ВАЖНО: все, что связано с ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $307
Здравствуйте, Меня зовут Дмитрий, я руковожу командой сайта Repetitor.net (Это портал о частных преподавателях в СНГ) К новому учебному году мы готовим новую версию нашего сайта. Уйму работы мы уже сделали, но, чтобы наполнить ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад