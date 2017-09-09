Существующую форму заявки для мобильных [url=https://repetitor.net/order/]repetitor.net/order/[/url] (открывать с мобильным юзер агентом) необходимо превратить в многошаговый мастер [url=https://k1wknx.axshare.com/#c=2]k1wknx.axshare.com/#c=2[/url] Дизайн сделать в том же стиле что сейчас на сайте (исходники предоставим) После утверждения дизайна, сверстать страницу с формой и включить в имеющийся ...