jang

Дмитрий jang

 
34 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Редизайн + верстка мобильной формы заявки в виде мастера

    Существующую форму заявки для мобильных [url=https://repetitor.net/order/]repetitor.net/order/[/url] (открывать с мобильным юзер агентом) необходимо превратить в многошаговый мастер [url=https://k1wknx.axshare.com/#c=2]k1wknx.axshare.com/#c=2[/url] Дизайн сделать в том же стиле что сейчас на сайте (исходники предоставим)  После утверждения дизайна, сверстать страницу с формой и включить в имеющийся ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга для партнерской прогр.+ верстка + адаптив

    Разработать эффективную landing page в общей концепции сайта https://repetitor.net/ Дизайн (прототипы [url=https://goo.gl/xzewKA)]goo.gl/xzewKA)[/url] для партнерской программы + верстка + адаптировать под мобильные устройства. Нужно сделать три вложенные страницы с правилами, как показано в прототипе.  Прошу ознакомиться с материалами и предлагать цену ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн + простая верстка виджета для партнерской программы.

    Необходимо нарисовать по эскизам ([url=https://m27nrv.axshare.com/#c=2)]m27nrv.axshare.com/#c=2)[/url] внешний вид виджета для партнерской программы сайта репетиторов. Это будут:  -каталог репетиторов+анкета  -форма заявки  -кнопка заявки, которая открывает форму заявки  Данные блоки будут встраиваться на сайт партнера с базовой настройкой стилей в кабинете партнера (можно ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сделать редизайн формы заявки на сайте.

    Изменения нужны для десктопной и мобильной версии. 1) Старую форму заявки и уточнения: ([url=http://repetitor.net/order/]http://repetitor.net/order/[/url] и [url=http://repetitor.net/order_step2/]http://repetitor.net/order_step2/[/url] ) заменить на единый мастер: [url=https://hmeftp.axshare.com/#c=2]https://hmeftp.axshare.com/#c=2[/url]. В полях ввода должна быть валидация на Javascript. Исходники дизайна и верстки для доработки ...

    JavascriptCSSAjax
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа

    $80

    Здравствуйте.  Необходимо разработать логотип для сайта http://vyruchatel.com в общей концепции дизайна сайта и цветах сайта.  После утверждения логотипа от победителя просим нарисовать: фирменный бланк бланк благодарности подпись для электронного письма табличку на дверь указатель для коридора). Детали в брифе. ВАЖНО: все, что связано с ...

    Дизайн сайтаЛоготип для сайта
    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер на full-time, тематика образование (удаленно, Украина)

    $307

    Здравствуйте, Меня зовут Дмитрий, я руковожу командой сайта Repetitor.net (Это портал о частных преподавателях в СНГ) К новому учебному году мы готовим новую версию нашего сайта. Уйму работы мы уже сделали, но, чтобы наполнить ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад