Бухгалтерские услуги

Предлагаю услуги по удаленному ведению ООО, ИП, МУП, АО. Кадровое делопроизводство. Анализ ФХД предприятия, консультации. Я главный бухгалтер с опытом работы более 15 лет. Оптовая, розничная торговля, общепит, ЖКХ, производство, строительство, услуги. Все системы налогообложения. Всегда на связи. Высшее экономическое образование. Диплом на соответствие проф. стандарту «Бухгалтер» код А,В. «Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность, налоговое планирование при ОСНО».