Здравствуйте!

Приятно познакомится - Яна Синюк (Кутько)!

Я заинтересована в сотрудничестве с вами.

Имею:

- Высшее образование в сфере информационной деятельности.

- Опыт сотрудничества с печатными и электронными изданиями.

- Хорошее владение украинским и русским языками: в разных нюансах и разных жанрах.

- Энтузиазм и оригинальность, обязательность и ответственность.

Некоторые мои работы ви могли бы посмотреть сдесь:

http://www.day.kiev.ua/24167/

http://www.day.kiev.ua/138131/

http://www.day.kiev.ua/82984/

http://www.day.kiev.ua/33918/

http://www.day.kiev.ua/27460/

http://www.day.kiev.ua/124849/

http://www.day.kiev.ua/132518/

http://www.citylife.com.ua/index.php?id=35&tid=397&art=585

http://www.citylife.com.ua/index.php?id=32&tid=367&art=529