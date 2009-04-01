Здравствуйте!
Приятно познакомится - Яна Синюк (Кутько)!
Я заинтересована в сотрудничестве с вами.
Имею:
- Высшее образование в сфере информационной деятельности.
- Опыт сотрудничества с печатными и электронными изданиями.
- Хорошее владение украинским и русским языками: в разных нюансах и разных жанрах.
- Энтузиазм и оригинальность, обязательность и ответственность.
Некоторые мои работы ви могли бы посмотреть сдесь:
http://www.day.kiev.ua/138131/
http://www.day.kiev.ua/124849/
http://www.day.kiev.ua/132518/
http://www.citylife.com.ua/index.php?id=35&tid=397&art=585