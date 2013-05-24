Дизайнер

Цель:

Интересная творческая работа, расширяюшяя кругозоры. Развитие навыков и знаний для достижения максимального профессионализма.

Навыки работы:

Умею рисовать от руки (живопись,рисунок,композиция)

Уверенно работаю с программами: Adobe Photoshop, AutoCAD, ArchiCAD,CorelDRAW.

Усидчивая, творческая, комуникабельная, хочу и готова научиться чему-то новому.

Дополнительная информация

2005- 2011гг. - студентка Киевского государственного института декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука; кафедра дизайна, специальность - дизайн среды. Степень – „Специалитст”

Занималась розработками проектов: обустройство офиса, квартиры,кафе и летней площадки к нему, парковая зона, благоустройство територии загородного дома, зимний сад, розширение учебных зон института, входная группа института (диплом бакалавра), дизайн бильярдного клуба (диплом специалиста), а так же разрабатывала логотипы, рекламу, открытки, альбомы (помимо специализации).

Опыт работы:

-2009 - 2010- дизайнер ландшафтной мастерской "Компания Вилец"

Тел: 097 598 27 04, 093 493 03 18