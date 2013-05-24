Цель:
Интересная творческая работа, расширяюшяя кругозоры. Развитие навыков и знаний для достижения максимального профессионализма.
Навыки работы:
Умею рисовать от руки (живопись,рисунок,композиция)
Уверенно работаю с программами: Adobe Photoshop, AutoCAD, ArchiCAD,CorelDRAW.
Усидчивая, творческая, комуникабельная, хочу и готова научиться чему-то новому.
Дополнительная информация
2005- 2011гг. - студентка Киевского государственного института декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука; кафедра дизайна, специальность - дизайн среды. Степень – „Специалитст”
Занималась розработками проектов: обустройство офиса, квартиры,кафе и летней площадки к нему, парковая зона, благоустройство територии загородного дома, зимний сад, розширение учебных зон института, входная группа института (диплом бакалавра), дизайн бильярдного клуба (диплом специалиста), а так же разрабатывала логотипы, рекламу, открытки, альбомы (помимо специализации).
Опыт работы:
-2009 - 2010- дизайнер ландшафтной мастерской "Компания Вилец"
Тел: 097 598 27 04, 093 493 03 18
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