Перепечатка текста

С 1995 года по 2019 год работала секретарем, затем юристом, имею высшее образование, имею большой опыт перепечатки текстов, печатала протокола заседаний, перепечатывала с рукописных текстов на печатной машинке, затем на компьютере быстро и грамотно. Также печатала тексты с аудио видео и других источников.

Ответственная, свободная, быстро и продуктивно выполняю все заказы в срок. При сотрудничестве со мной Вы получите грамотное вежливое и комфортное общение.

Нужно для заказа:

Прислать мне файл на почту , также указать свои требования, сроки выполнение заказа, любые пожелания по оформлению текста.