janna_getcourse

Жанна Джериева janna_getcourse

 
60 летРоссия/Владикавказ
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Администратор GetCourse

Сертифицированный специалист по настройке и администрированию платформы для онлайн-обучения GetCourse

Окончила курс "ТехноФея GetCourse", который проходит в рамках проекта "Леди Фриланс".

Основные направления работы:

  • Автоматизация и систематизация процессов в образовательном онлайн-бизнесе
  • Администрирование и техническое сопровождение онлайн-проектов на постоянной основе