janna_getcourse

Жанна Джериева janna_getcoursejanna_getcourse
60 летРоссия/Владикавказ
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Администратор GetCourse
Сертифицированный специалист по настройке и администрированию платформы для онлайн-обучения GetCourse
Окончила курс "ТехноФея GetCourse", который проходит в рамках проекта "Леди Фриланс".
Основные направления работы:
- Автоматизация и систематизация процессов в образовательном онлайн-бизнесе
- Администрирование и техническое сопровождение онлайн-проектов на постоянной основе
Действие аккаунта приостановлено!