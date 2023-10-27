E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/Jannette5
Телефон: 0664802562
Опыт работы
Ручное тестирование web-приложений.
Поиск информации о недвижимости в соответствии с заданием. Публикация новостей и статей
Работа с досками объявлений. Размещение информации о компании на различных интернет площадках. Работа с базой клиентов и ее расширение.
Создание карточек товаров в соответствии с заданиями. Поиск требуемой информации по товарным позициям в сети (тех. параметры, фото), написание уникальных текстов к товарам. Работа с прайсами, мониторинг цен. Создание категорий товаров, мелкие работы по сайту (настройка фильтров, категорий, тэгов и т.д).
Профессиональные навыки
Уверенное владение пакетом программ Microsoft Office. Большой опыт работы с многими самописными CMS, а также WordPress, Bitrix, Modx. Базовые навыки работы в программе Adobe Photoshop. Обработка фотографий перед публикацией на сайте. Продвинутый навык поиска информации в Internet. Знание основ HTML. Основы тестирования программного обеспечения.
Примеры работ:
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