Дизайн со вкусом!

Меня зовут Женя.

Я занимаюсь графическим дизайном более 8 лет.

Основные направления моей работы: создание логотипа и фирменного стиля, дизайн полиграфии и наружной рекламы.

Любимые направления: разработка макетов праздничной и свадебной тематики и ресторанных меню, обработка фото.

Использую профессиональный программный пакет Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat).

Имею успешный многолетний опыт удаленного сотрудничества с другими городами, типографиями и частными фирмами.

Гарантирую индивидуальный творческий подход к каждому клиенту и каждому заказу.

Всегда полна вдохновения и творческих идей, воплощаю задуманное с легкостью и быстротой.

Я человек исполнительный, ответственный, грамотный.

Всегда на связи. Никуда не пропадаю. Работу свою люблю.