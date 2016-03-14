Меня зовут Женя.
Я занимаюсь графическим дизайном более 8 лет.
Основные направления моей работы: создание логотипа и фирменного стиля, дизайн полиграфии и наружной рекламы.
Любимые направления: разработка макетов праздничной и свадебной тематики и ресторанных меню, обработка фото.
Использую профессиональный программный пакет Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat).
Имею успешный многолетний опыт удаленного сотрудничества с другими городами, типографиями и частными фирмами.
Гарантирую индивидуальный творческий подход к каждому клиенту и каждому заказу.
Всегда полна вдохновения и творческих идей, воплощаю задуманное с легкостью и быстротой.
Я человек исполнительный, ответственный, грамотный.
Всегда на связи. Никуда не пропадаю. Работу свою люблю.