Здравствуйте!

Тут Вы можете увидеть информацию о том, какими умениями обладаю.

Я ученица! И довольно ответственная ученица.

А еще: я сейчас НА КАНИКУЛАХ => у меня очень МНОГО ВРЕМЕНИ, которое я могу потратить на Ваше задание!

На меня нельзя накинуть работу топ-менеджера или профессионального журналиста.

Тем не менее, я обладаю некоторыми навыками:

1. Я грамотна.

2. Умею работать в Exel’е.

3. Умею работать в Word’е.

4. Постоянные работы с презентациями.

5. Английский язык на уровне Intermediate. (Сдаю ЕГЭ)

Happy New Year!