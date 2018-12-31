Здравствуйте!
Тут Вы можете увидеть информацию о том, какими умениями обладаю.
Я ученица! И довольно ответственная ученица.
А еще: я сейчас НА КАНИКУЛАХ => у меня очень МНОГО ВРЕМЕНИ, которое я могу потратить на Ваше задание!
На меня нельзя накинуть работу топ-менеджера или профессионального журналиста.
Тем не менее, я обладаю некоторыми навыками:
1. Я грамотна.
2. Умею работать в Exel’е.
3. Умею работать в Word’е.
4. Постоянные работы с презентациями.
5. Английский язык на уровне Intermediate. (Сдаю ЕГЭ)
Happy New Year!
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