japonka

Александра Антошина japonka

 
22 годаРоссия/Южноуральск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Здравствуйте!

Тут Вы можете увидеть информацию о том, какими умениями обладаю. 

 Я ученица! И довольно ответственная ученица. 

 А еще: я сейчас НА КАНИКУЛАХ => у меня очень МНОГО ВРЕМЕНИ, которое я могу потратить на Ваше задание!

 На меня нельзя накинуть работу топ-менеджера или профессионального журналиста. 

 Тем не менее, я обладаю некоторыми навыками:

1. Я грамотна. 

2. Умею работать в Exel’е. 

3. Умею работать в Word’е. 

4. Постоянные работы с презентациями. 

5. Английский язык на уровне Intermediate. (Сдаю ЕГЭ)

 Happy New Year! 