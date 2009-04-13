japoshechka

Самая главная формула успеха - знания, как общаться с людьми
Имею честь зарекомендовать себя - Александра Григорьева, или просто Саша.
Закончила Одесское художественное училище им. М.Б. Грекова (скульптура, живопись).
Также Одесский государственный экономический университет (туризм).
Увлечения - дизайн интерьера и проектирование домов. Все работы имеют реальное воплощение в жизнь.
Проги:
-3D Max;
-Arcon;
-Corel draw;
-Adobe Photoshop;
Буду рада сотрудничеству в таких направлениях, как:
- Web-дизайн;
- разработка логотипов;
- дизайн интерьера;
- проектирование домов
и просто красивые 3D иллюстрации..