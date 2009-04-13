japoshechka

Самая главная формула успеха - знания, как общаться с людьми

Имею честь зарекомендовать себя - Александра Григорьева, или просто Саша.

Закончила Одесское художественное училище им. М.Б. Грекова (скульптура, живопись).

Также Одесский государственный экономический университет (туризм).

Увлечения - дизайн интерьера и проектирование домов. Все работы имеют реальное воплощение в жизнь.

Проги:

-3D Max;

-Arcon;

-Corel draw;

-Adobe Photoshop;

Буду рада сотрудничеству в таких направлениях, как:

- Web-дизайн;

- разработка логотипов;

- дизайн интерьера;

- проектирование домов

и просто красивые 3D иллюстрации..