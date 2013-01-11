Когда живешь своей работой, как я, всегда выкладываешься полностью

На этой бирже я зарегистрировалась только что, но новичком назвать себя не могу. Почему?

Копирайтингом занимаюсь уже два года, но не гонюсь за большим количеством заказов. Стараюсь работать только над теми заказами, которые мне интересны, потому что написание статей для меня - хобби.

Профессия всегда должна быть больше хобби, чем работой, потому что тогда она не надоедает, позволяет жить собой, упиваться собой, растворяться и сливаться с текстами. Она становится больше, чем просто работа - друг, любовник, судьба, любимое детище...

http://www.etxt.ru/jas.html - мой профиль на бирже etxt.ru (можете ознакомиться с отзывами, почитать статьи в портфолио и оценить мой стиль и качество моих статей).

Образование: Высшее: РГПУ им. А.И. Герцена, Лингвистика; СПБГУ, Дизайн среды.

Пишу сильные, яркие, убедительные тексты, всегда готова учиться и узнавать что-то новое, расти и двигаться вперед.

Делаю высококачественные переводы - в совершенстве владею английским и немецким языком. Дорого и качественно :)

Срочные заказы не очень люблю, но не стесняйтесь обращаться, если требуется помощь - подвел/заболел/пропал исполнитель, а сроки горят. Помогу.