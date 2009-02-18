Дизайнер-фотограф, разработчик веб-макетов

Цель

• Позиция дизайнера полиграфии

• Позиция Веб-дизайнера.

• Позиция фотографа-дизайнера

Общие сведения

• Опыт работы в полиграфии более 7 лет (основная специализация).

• Опыт в разработке веб-страниц (2 года).

• Фото-дизайн (6 месяцев)

Образование

Дата: 1994-1999

Организация: Черновицкий государственный университет им. Ю.Федьковича

Факультет: прикладная математика, кафедра МПУиК

Специальность: компьютерные технологии

Закончила худ. школу: 2004

Организация: Черновицкая художественная школа

Профессиональные знания

Инструментальные средства: AdobePhotoshop (7 лет), Corel Draw(7 лет), Adobe Illustrator(2 года)

Macromedia Freehand (6 лет)

Веб технологии: Macromedia Dreamweaver (4 года),Macromedia Flash (3 года), HTML, CSS,

Базовый опыт 3D моделирование: 3D Studio MAX (2 год), Corel Bryce(1 года)

Начальный опыт Видео: Pinnacle Studio (1 год), Adobe Premiere (1 год)

Дополнительно знание английского языка.

Профессиональный опыт

5 лет работы в полиграфической фирме «Колир-друк», ведущим дизайнером

2 года работа менеджером по рекламе в компании «Балакком», где отвечала за разработку и поддержку все торговых марок компании.

Работа с известными фирмами и компаниями г. Черновцы, а также разработка дизана веб-сайтов для оффшорных компаний.

1 год неполный работа в компании «Инновейтив маркетинг» г.Киев