Цель
• Позиция дизайнера полиграфии
• Позиция Веб-дизайнера.
• Позиция фотографа-дизайнера
Общие сведения
• Опыт работы в полиграфии более 7 лет (основная специализация).
• Опыт в разработке веб-страниц (2 года).
• Фото-дизайн (6 месяцев)
Образование
Дата: 1994-1999
Организация: Черновицкий государственный университет им. Ю.Федьковича
Факультет: прикладная математика, кафедра МПУиК
Специальность: компьютерные технологии
Закончила худ. школу: 2004
Организация: Черновицкая художественная школа
Профессиональные знания
Инструментальные средства: AdobePhotoshop (7 лет), Corel Draw(7 лет), Adobe Illustrator(2 года)
Macromedia Freehand (6 лет)
Веб технологии: Macromedia Dreamweaver (4 года),Macromedia Flash (3 года), HTML, CSS,
Базовый опыт 3D моделирование: 3D Studio MAX (2 год), Corel Bryce(1 года)
Начальный опыт Видео: Pinnacle Studio (1 год), Adobe Premiere (1 год)
Дополнительно знание английского языка.
Профессиональный опыт
5 лет работы в полиграфической фирме «Колир-друк», ведущим дизайнером
2 года работа менеджером по рекламе в компании «Балакком», где отвечала за разработку и поддержку все торговых марок компании.
Работа с известными фирмами и компаниями г. Черновцы, а также разработка дизана веб-сайтов для оффшорных компаний.
1 год неполный работа в компании «Инновейтив маркетинг» г.Киев
Портфолио
- Пластический хирург Олег Копиевский408 просмотров