Три часа ночи. И Вы не знаете, что делать. Только качественная верстка с чистым кроссбраузерным кодом.

Моя цель - сделайте Вашу жизнь намного проще!

Сотрудничая со мной, вы сэкономите как деньги, так и нервы. Все Ваши просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Если вдруг вы пропустили ряд мелочей в дизайне они

будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных

затрат!

Гарантия на верстку. В любое время после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной выгодно работать и мне очень важно, чтобы клиент остался доволен!

Связаться со мной можно через:

· E-mail: [email protected];

· Телеграм: @The_Borya;

· Instagram: @javlon.talipov (лучше всего писать в телеграм).

Ответственность за взятую работу:

· Всегда готов принять Ваш заказ;

· Довожу дело до конца;

· не беру предоплату!!

· Не нарушаю сроков;

· Всегда на связи.

Род занятий:

· Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код;

· CSS3\JS анимация сайтов.

· Знаком с Gulp, Git и Webpack

Работаю по технологиям:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), React, SASS, Flexbox, БЭМ.

Занимаюсь версткой с сентрября 2021г. Ниже

мое скромное ПОРТФОЛИО:

Образование:

· В данное время учусь на 3 курсе Ташкентского Университета Информационных Технологий имени Мухаммада Ал-Хоразмий (ТУИТ).

Связаться со мной можно через:

· E-mail: [email protected];

· Телеграм: @The_Borya;

· Instagram: @javlon.talipov (лучше всего писать в телеграм).