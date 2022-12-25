Моя цель - сделайте Вашу жизнь намного проще!
Сотрудничая со мной, вы сэкономите как деньги, так и нервы. Все Ваши просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Если вдруг вы пропустили ряд мелочей в дизайне они
будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных
затрат!
Гарантия на верстку. В любое время после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной выгодно работать и мне очень важно, чтобы клиент остался доволен!
Связаться со мной можно через:
· E-mail: [email protected];
· Телеграм: @The_Borya;
· Instagram: @javlon.talipov (лучше всего писать в телеграм).
Ответственность за взятую работу:
· Всегда готов принять Ваш заказ;
· Довожу дело до конца;
· не беру предоплату!!
· Не нарушаю сроков;
· Всегда на связи.
Род занятий:
· Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код;
· CSS3\JS анимация сайтов.
· Знаком с Gulp, Git и Webpack
Работаю по технологиям:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), React, SASS, Flexbox, БЭМ.
Занимаюсь версткой с сентрября 2021г. Ниже
мое скромное ПОРТФОЛИО:
Образование:
· В данное время учусь на 3 курсе Ташкентского Университета Информационных Технологий имени Мухаммада Ал-Хоразмий (ТУИТ).
Связаться со мной можно через:
· E-mail: [email protected];
· Телеграм: @The_Borya;
· Instagram: @javlon.talipov (лучше всего писать в телеграм).