Задача - отрисовать картинки по имеющимся в приложении описаниям. В первой части - 42 картинки, 3.5$ за картинку. Стиль исполнения - билеты ПДД. Вопросы которые следует иллюстрировать содержат подпись "Картинка" + пояснения по композиции.