java112

Гость java112

 
NaN летКанада/Торонто
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Отрисовка картинок

    $147

    Задача - отрисовать картинки по имеющимся в приложении описаниям. В первой части - 42 картинки, 3.5$ за картинку. Стиль исполнения - билеты ПДД. Вопросы которые следует иллюстрировать содержат подпись "Картинка" + пояснения по композиции.

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн интерфейса

    $150

    Нужен детский художник. Задача - отрисовать 1 экран детского компьютерного приложения с анимированными элементами. Требуется - опыт детских рисунков, фантазия, чувство стиля и композиции. Работа оперативная, примеры работ - линками. ТЗ приложено, в нем ваша ...

    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Электронная энциклопедия

    $400

    Требуется программист. Задача - выполнение электронной энциклопедии. Исполнение - 5 недель. Альфа-версия - 1 неделя. Графика в нарезке есть, единый формат контента есть. Гонорар - 400$, 20% после утверждения бета-версии. Требования - сроки, вменяемость, минимум ...

    Прикладное ПО16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад