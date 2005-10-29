Задача - отрисовать картинки по имеющимся в приложении описаниям. В первой части - 42 картинки, 3.5$ за картинку. Стиль исполнения - билеты ПДД. Вопросы которые следует иллюстрировать содержат подпись "Картинка" + пояснения по композиции.
- $147Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Нужен детский художник. Задача - отрисовать 1 экран детского компьютерного приложения с анимированными элементами. Требуется - опыт детских рисунков, фантазия, чувство стиля и композиции. Работа оперативная, примеры работ - линками. ТЗ приложено, в нем ваша ...Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Требуется программист. Задача - выполнение электронной энциклопедии. Исполнение - 5 недель. Альфа-версия - 1 неделя. Графика в нарезке есть, единый формат контента есть. Гонорар - 400$, 20% после утверждения бета-версии. Требования - сроки, вменяемость, минимум ...Прикладное ПО16 заявокЗакрыт18 лет назад