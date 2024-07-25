Dart,Flutter,Java

Здравствуйте.

Меня зовут Михаил. Я готов помочь Вам в осуществлении Ваших проектов. Я беру на себя ответственность за исполнение работы и гарантирую своевременность и качество. Работаю с оплатой за каждую выполненную работу.

Навыки:

Свободное владение ПК, знания языков программирования Java, Dart,

Образование: С 2010 г. Восточноукраинский национальный университет им Даля,, факультет компьютерных наук.

Тема дипломной работы "Разработка базы данных интернет-магазина".

Дополнительная информация:

Иностранный язык - английский технический

Украинский и русский - свободно.

Услуги:

Разработка приложений для ios/android.