Dart,Flutter,Java
Здравствуйте.
Меня зовут Михаил. Я готов помочь Вам в осуществлении Ваших проектов. Я беру на себя ответственность за исполнение работы и гарантирую своевременность и качество. Работаю с оплатой за каждую выполненную работу.
Навыки:
Свободное владение ПК, знания языков программирования Java, Dart,
Образование: С 2010 г. Восточноукраинский национальный университет им Даля,, факультет компьютерных наук.
Тема дипломной работы "Разработка базы данных интернет-магазина".
Дополнительная информация:
Иностранный язык - английский технический
Украинский и русский - свободно.
Услуги:
Разработка приложений для ios/android.