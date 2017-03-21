Прикладное по(Java),Android приложения.
Здравствуйте.
Меня зовут Евгений. Я готов помочь Вам в осуществлении Ваших проектов.
Я беру на себя ответственность за исполнение работы.
Работаю с оплатой за каждый проект.Без предоплаты.
Предлагаю услуги:
1.Разработка прикладного ПО на Java.
2.Разработка Android приложений.
3.Разработка J2ME приложений.
4.Написание контрольных, курсовых работ на языках программирования Java.
Мобильные приложения
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Прикладное ПО
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