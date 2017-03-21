Прикладное по(Java),Android приложения.

Здравствуйте.

Меня зовут Евгений. Я готов помочь Вам в осуществлении Ваших проектов.

Я беру на себя ответственность за исполнение работы.

Работаю с оплатой за каждый проект.Без предоплаты.

Предлагаю услуги:

1.Разработка прикладного ПО на Java.

2.Разработка Android приложений.

3.Разработка J2ME приложений.

4.Написание контрольных, курсовых работ на языках программирования Java.