У нас в сторах есть классное приложение-квест Urban Quest, которое мы хотим наполнить самыми интересными квестами. Для этого мы разработали приложение и веб-платформу, где авторы могут использовать удобные инструменты для создания квестов. Каждый квест может содержать ...
- Сценарии5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нам требуется разработчик или команда на удаленку для вывода Blockchain проекта на pre-ICO, потом ICO . Задачи следующие: - Инфраструктурная часть, Серверы с кошельками, клиенты для работы с RPC Ethereum, - Выпуск токена, Составление смарт-контракта ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5000
Нужно разработать ПО для создания (компиляции ) мобильных книг для платформы java, упор на S40 Touch & Type Полагаю оно будет состоять из 2х компонентов: - ПО для OS win xp и выше - Мидлет которое это ...Закрыт12 лет назад
- $1000
Есть готовый и запущенный в коммерцию проект на Symbian (2 порта на 9.3 и 9.5) (клиент серверное приложение) Нужно доработать логику работы с сервером и создать виджет для 9.5 Все исходники , включая графику есть. Контакты ...Закрыт12 лет назад
- $1000
Есть разработчик, который пишет клиент серверное приложение java MIDP отображающее прогноз погоды. В проекте заложен довольно серьезный графический интерфейс, который стандартными библиотеками реализовать пока не удалось. Разработка приложения выполнялась им с использованием библиотеки LWUIT. При разработке главного ...Закрыт12 лет назад
- $1000
Требуется разработать мобильное приложение (клиент серверное на java midp) отображающее прогноз погоды на 2 недели вперед с подробным описанием прогнозируемой погоды для каждого дня. Основной функционал приложения: • Загрузка настроек для оплаты приложения • Обновление прогноза при запуске программы ...Закрыт12 лет назад
- $1000
Графика нужна для мобильного приложения (все целиком, а не отдельные элементы) Смысл приложения: Приложение устанавливается как погодная тема (symbian 9) для мобильного телефона и отображает индикатор на главном экране . Помимо этого на заднем фоне меняются картинки ...3D-графика1 исполнительЗакрыт13 лет назад