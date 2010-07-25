java6241

Медушин java6241

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Составить увлекательный квест для мобильного приложения

    У нас в сторах есть классное приложение-квест Urban Quest, которое мы хотим наполнить самыми интересными квестами. Для этого мы разработали приложение и веб-платформу, где авторы могут использовать удобные инструменты для создания квестов.  Каждый квест может содержать ...

    Сценарии5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Удаленный разработчик Solidity для вывода проекта на pre-ICO

    Нам требуется разработчик или команда на удаленку  для вывода Blockchain проекта на pre-ICO, потом ICO .  Задачи следующие:   - Инфраструктурная часть, Серверы с кошельками, клиенты для работы с RPC Ethereum,  - Выпуск токена, Составление смарт-контракта ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка ПО Symbian

    $1000

    Есть готовый и запущенный в коммерцию проект на Symbian (2 порта на 9.3 и 9.5) (клиент серверное приложение) Нужно доработать логику работы с сервером и создать виджет для 9.5 Все исходники , включая графику есть. Контакты ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка java MIDP с использованием LWUIT

    $1000

    Есть разработчик, который пишет клиент серверное приложение java MIDP отображающее прогноз погоды. В проекте заложен довольно серьезный графический интерфейс, который стандартными библиотеками реализовать пока не удалось. Разработка приложения выполнялась им с использованием библиотеки LWUIT. При разработке главного ...

    Java
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка java MIDP

    $1000

    Требуется разработать мобильное приложение (клиент серверное на java midp) отображающее прогноз погоды на 2 недели вперед с подробным описанием прогнозируемой погоды для каждого дня. Основной функционал приложения: • Загрузка настроек для оплаты приложения • Обновление прогноза при запуске программы ...

    Java
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать 17 иконок + 8 заставок + мобильную тему

    $1000

    Графика нужна для мобильного приложения (все целиком, а не отдельные элементы) Смысл приложения: Приложение устанавливается как погодная тема (symbian 9) для мобильного телефона и отображает индикатор на главном экране . Помимо этого на заднем фоне меняются картинки ...

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад