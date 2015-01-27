3D визуализатор, интерьеры/экстерьеры

Здравствуйте! Я занимаюсь 3d моделированием с 2009 года. Опыт работы дизайнером-визуализатором в проектировочной фирме - 4 года. Большой опыт в архитектуре, начиная от маленьких павильонов, заканчивая большими промышленными зданиями и ТЦ. Всегда исполнителен и нацелен на результат, не боюсь многозадачности. Опыт работы с несколькими проектами одновременно научил меня рационально распределять рабочее время и расставлять приоритеты. Постоянно совершенствую навыки моделирования и рендера, что влечет за собой общее улучшение качества моих моделей. Профессионально владею 3D max + vray, AutoCAD, Photoshop. Знаком с Houdini FX, ZBrush. CryEngine.

Буду рад поработать над интересными проектами и реализовать задуманное в виде качественного 3D.

В свободное время веду активный образ жизни, обожаю животных, увлекаюсь спортом, автомобилями, вэб-программированием на Javascript.