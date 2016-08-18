Внедрение решений на базе коммутационных платформ Asterisk, freeswitch, Opensips.
- Опыт написания диалпланов различной сложности;
- Опыт организации взаимодействия с внешними приложениями: БД, Radius, LDAP-server и т.д;
- Написание внешних скрпитов для расширения возможностей коммутационной платформы и ее интеграции с другими сервисами (используемые языки php или perl);
- Опыт поддержки и обеспечения стабильности работы сервисов на базе вышеперечисленных продуктов;
- Опыт работы с различными web gui: FreePBX, BlueBox, FusionPBX;
- Знание протокола SIP, сигнализации потока E1, ОКС-7;
- Опыт работы с VoIP оборудованием: Dlink, Linksys, Nateks, Addpac, Cisco;
- СУБД: Mysql, Postgres, Cassandra;
- Пунктуальность, ответственность.
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Системное администрирование
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