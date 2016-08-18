Внедрение решений на базе коммутационных платформ Asterisk, freeswitch, Opensips.

- Опыт написания диалпланов различной сложности;

- Опыт организации взаимодействия с внешними приложениями: БД, Radius, LDAP-server и т.д;

- Написание внешних скрпитов для расширения возможностей коммутационной платформы и ее интеграции с другими сервисами (используемые языки php или perl);

- Опыт поддержки и обеспечения стабильности работы сервисов на базе вышеперечисленных продуктов;

- Опыт работы с различными web gui: FreePBX, BlueBox, FusionPBX;

- Знание протокола SIP, сигнализации потока E1, ОКС-7;

- Опыт работы с VoIP оборудованием: Dlink, Linksys, Nateks, Addpac, Cisco;

- СУБД: Mysql, Postgres, Cassandra;

- Пунктуальность, ответственность.