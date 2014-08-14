В прошлом дизайнер. Ныне пишу, консультирую, отрисовываю, транскрибирую.

Гуманитарное высшее образование, русская и зарубежная литература. Второе образование - незаконченное художественное. Увлекаюсь литературой, искусством, языками, религиями и психотерапией. Пишу, перевожу. Озвучивала мультфильмы, снималась в кино, рисовала раскадровки, писала экспликации. Говорю по английски бегло. Жила несколько лет в Индии и Непале, довольно хорошо знаю эту культуру. Изучала французский, хинди и санскрит, временно остановилась. Сейчас работаю не дому, занимаюсь параллельно небольшой версткой, отрисовкой растровых картинок, пишу рекламные тексты, транскрибирую видеозаписи психотерапевтических сессий.

Берусь за работу:

+ создание статей, рекламных текстов, рерайт

тематика:

1. Искусство, мода, стиль

2. Гуманитарные направления (литература, история и около них)

3. Психология, в частности, детская психология

4. Образование

5. Путешествия, особенно страны ЮВА, идеально - Индия, Непал

! техническую тематику на статьи не беру, только в виде краткого рекламного текста !

+ написание сценариев

+ транскрибирование аудио- и видеоматериалов

+ отрисовка растра в вектор (в любых масштабах), верстка