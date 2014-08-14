Гуманитарное высшее образование, русская и зарубежная литература. Второе образование - незаконченное художественное. Увлекаюсь литературой, искусством, языками, религиями и психотерапией. Пишу, перевожу. Озвучивала мультфильмы, снималась в кино, рисовала раскадровки, писала экспликации. Говорю по английски бегло. Жила несколько лет в Индии и Непале, довольно хорошо знаю эту культуру. Изучала французский, хинди и санскрит, временно остановилась. Сейчас работаю не дому, занимаюсь параллельно небольшой версткой, отрисовкой растровых картинок, пишу рекламные тексты, транскрибирую видеозаписи психотерапевтических сессий.
Берусь за работу:
+ создание статей, рекламных текстов, рерайт
тематика:
1. Искусство, мода, стиль
2. Гуманитарные направления (литература, история и около них)
3. Психология, в частности, детская психология
4. Образование
5. Путешествия, особенно страны ЮВА, идеально - Индия, Непал
! техническую тематику на статьи не беру, только в виде краткого рекламного текста !
+ написание сценариев
+ транскрибирование аудио- и видеоматериалов
+ отрисовка растра в вектор (в любых масштабах), верстка