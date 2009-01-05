jazz777

Владислав jazz777

 
36 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
PHP MySQL HTML Flash Photoshop

Веб-програмирование: PHP, Flash, JavaScript, HTML, CSS, Ajax. (Опыт Веб програмирования 4 года).

Шаблонизаторы: Smarty, FastTemplate.

Знание: Alias Maya (3D Modeling), CorelDraw, Photoshop, PageMaker.

Разработчик БД: MySQL.

Разработка наружной рекламы, дизайн сайта.

PHPJavascriptMySQLДизайн сайтаHTMLCSSAjaxFlashCorelDRAWPhotoshop
Отзывы фрилансеров
fly1ted
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Товарный flash баннер
Немного изменили ТЗ, в сторону улучшения работоспособности. В общем проблем не возникло. Оплата своевременная, с предоплатой.
Благодарен Александру за быстро и качественно выполненную работу.
Ответный отзыв