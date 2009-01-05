Требуется написание работы по теме - охранные системмы GSM примерный объем = 80 страниц. ...
Веб-програмирование: PHP, Flash, JavaScript, HTML, CSS, Ajax. (Опыт Веб програмирования 4 года).
Шаблонизаторы: Smarty, FastTemplate.
Знание: Alias Maya (3D Modeling), CorelDraw, Photoshop, PageMaker.
Разработчик БД: MySQL.
Разработка наружной рекламы, дизайн сайта.
- $250Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно разработать логотип магазина электроники ytug.in. Скорее всего это утюжок с глазами без предоплаты, вектор - ваша гарантия. понравившийся вариант куплю сразу (в векторе)! предпологаемая цветовая гамма - fc2fbe или 5cf632. конкурс!! маил - [email protected]Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Нужно разместить ссылку(в тексте) на главную страницу моего сайта, на других сайтах проиндексированных в Yandex оплата после индексации ссылки в Yandex. Пишите Ваши предложения icq419912611Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно продвижение сайта glamstyle biz по Украине в top 5 по запросам: одежда магазин, обувь магазин. пишите свои цены и срокиПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен Flash банер 410*90 прокручиваются фотки (из mysql) с права на лево и при нажатии на фото переход на соотвутсвующую страницу. пример : http://www.trade38.com/index.asp в личку не писать! жду ваши предложения: цена и сроки! оплата через wmВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад